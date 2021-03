Misère met busvervoer in Apeldoorn houdt aan: oude bushokjes en nieuwe haltes zorgen voor problemen

Deventer kebabko­ning geschokt na ‘aanslag’ op nieuw filiaal in Apeldoorn: ‘Ze gunnen mij het succes niet’

22 maart Ze waren nauwelijks een week open of er vloog al een steen door de ruit van kebabzaak AYF in Apeldoorn-Zuid, gevolgd door een molotovcocktail. Eigenaar Adnan Sesli is geschokt en spreekt van een aanslag. Hij zoekt de dader in de concurrentie.