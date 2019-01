Missie geslaagd: Annies as komt uit de VS terug naar Ugchelen

Annies as komt terug naar Nederland. Anjo Pothoven uit Ugchelen deed afgelopen weekend in de Stentor een oproep: wie zou de as van zijn overleden zus mee willen nemen naar Nederland? Selina Merfol (19) uit Apeldoorn reageerde. Zij wil dat wel doen: ,,Het is me een eer.”