Mist en ongelukken op de A50: waarom werd dan toch de spitsstrook dichtgegooid door Rijkswaterstaat?

Weg vrij voor woningen op Burgerster­rein in Eerbeek, maar gemeente­raad wil daar nog niet aan: ‘Te vroeg’

Nu het Burgersterrein in Eerbeek definitief van tafel is als locatie voor een nieuw logistiek centrum, is de weg vrij voor een andere invulling. Omwonenden hebben de langgekoesterde wens om woningen te bouwen op de nu nog grote kale vlakte in hartje Eerbeek. De gemeenteraad vindt het echter te vroeg om nu al te besluiten om de mogelijkheid tot woningbouw te onderzoeken.

16 december