Misty (25) uit Apeldoorn helpt zoeken naar seksuele geaardheid: ‘Pas alle variaties mogelijk is alles normaal’

,,Ik val op vrouwen. Ik ben oprecht nog nooit verliefd geweest op een man. Maar waarom zou ik zeggen dat het ook nooit zal gebeuren? Niets staat vast. Ook je seksuele geaardheid niet. Het is heel mooi dat jongeren van nu de ruimte krijgen en ook nemen om zichzelf te ontdekken. Om na te denken wie ze zijn en hoe ze zich voelen. Man, vrouw, geen van beiden of juist allebei.”

,,Toen ik 17 was, bestempelde ik mezelf als lesbisch. Dat hokje of label was nodig voor mij om herkenning te vinden. Bij anderen. Het grote voordeel van een label is dat je makkelijker mensen treft die met dezelfde thema’s bezig zijn, die dezelfde twijfels hebben als jij. Op het moment dat het voor jezelf duidelijk is, heb je dat hokje helemaal niet meer nodig. Ik zou mezelf nu niet meer zo op het uiterste van het spectrum plaatsen. En dat voelt vrij.”