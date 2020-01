Misty (25) uit Apeldoorn helpt zoeken naar seksuele geaardheid: ‘Pas als alle variaties mogelijk zijn, is alles normaal’

Video Thuisloze Karel (52) blijft fit door te voetballen bij Life Goals Apeldoorn

11 januari Dat er zo af en toe een bal in zijn goal gaat doet Karel (52) weinig. Hij is vooral blij dat hij in het doel staat en lekker kan keepen. Want tegengoals, die je zul altijd houden. ,,In de wereld van de daklozen heb je iedere keer andere spelers in je team. Je weet niet wie er op komen dagen. Maar het keepen houdt mij wel lekker fit.’’