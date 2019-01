MMT Orkest Apeldoorn maakt indruk in China

VIDEO Apeldoorn voelt als warm bad voor eerste vluchtelin­gen

7:14 Dat hun tijdelijke onderkomen nog niet helemaal klaar is, daar halen ze de schouders over op. De eerste kennismaking met Apeldoorn voelt goed, zeggen Ali en Ezzat, nadat ze als eersten onderdak hebben gekregen in de tijdelijke vluchtelingenopvang aan de Christiaan Geurtsweg. ,,Het is hier gelukkig een stuk minder winderig dan in Delfzijl...’’