Moeder de gans is gemeente Apeldoorn te slim af: groep ganzen groeit naar 30 vogels

‘Transgen­der­po­li­ti­cus’ Haak kan in Apeldoorn buiten VVD om raad in na vertrek Kipp

6:23 Tamara Kipp keert niet terug binnen de VVD-fractie in Apeldoorn. Ze geeft haar raadszetel ‘terug aan haar partij’. Dat hebben Kipp en de VVD in een gezamenlijk persbericht bekendgemaakt. Dat maakt de weg vrij voor een terugkeer van de eerder opgestapte Braldt Lilian Haak. Die wil dat alleen doen buiten de VVD om, zodat die partij haar zetel dan alsnog kwijt is.