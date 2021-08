Moeder doet indringende oproep na dood Marjolein (35) uit Eerbeek: ‘Wat waren haar laatste woorden’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | In deze Veluwse gemeente loopt het aantal coronabe­smet­tin­gen razendsnel op

16:30 Het aantal coronabesmettingen is de laatste 24 uur rap opgelopen in Nunspeet. Sterker nog: in geen enkele andere gemeente in Nederland zijn er verhoudingsgewijs meer inwoners positief getest. De rest van het land komt niet eens bij de Veluwse gemeente in de buurt.