Moeder heeft dubbele strop door autobrand in Apeldoorn Zuid

Apeldoorn worstelt met omstreden fietssnel­weg na verwijt uit Epe

Of er een fietssnelweg komt tussen Apeldoorn en Epe blijft onzeker. Ondanks een brandbrief van het Eper college van burgemeester en wethouders, met het hartstochtelijke pleidooi om tot de aanleg te besluiten, worstelt de Apeldoornse gemeenteraad daarmee. Met name over de miljoeneninvesteringen die voor de F50 nodig zijn is zoveel onduidelijk dat er grote twijfel is.

9:14