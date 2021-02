Moeder Monique verbolgen over onderzoek naar zelfdoding Justin in winkelcentrum Apeldoorn: ‘Ik ben niet gehoord’

Auto vliegt spontaan in brand, bluswater bevriest weg tussen Teuge en Twello

6 februari Op de N344 tussen Teuge en Twello is vanavond een auto spontaan in brand gevlogen. De eigenaar zag onder het rijden opeens wat rook uit een luchtrooster komen in het dashboard. Hij had de auto nog niet in aan de kant gezet, of de vlammen sloegen uit het motorcompartiment.