Apeldoor­ner (31) zwaarge­wond na crash met drie auto's in Arnhem

Een 31-jarige bestuurder uit Apeldoorn is woensdagavond zwaargewond geraakt in Arnhem. De man raakte betrokken bij een ongeluk op de kruising van de Apeldoornseweg met de op- en afrit van de A12. Drie auto’s kwamen met elkaar in botsing.

20 januari