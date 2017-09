Moeder wil dochter uit woonwagen laten zetten

‘Oh jee’, zei de kortgedingrechter in Zutphen maandag na afloop van de zitting tussen moeder Matje Arets en dochter Tiemara Wolters uit Apeldoorn. De twee ruziën over de woonwagen waar Wolters in woont. Moeder wil dat haar dochter daar uit wordt gezet.

De rechter worstelde zichtbaar met de kwestie. ,,Dit is een heel ingewikkelde knoop die ik uit elkaar moet halen.''

Wolters woont naar eigen zeggen al sinds geboorte in de woonwagen op kamp Kostverloren in Apeldoorn. Haar moeder vertrok op een gegeven moment om samen te wonen met haar ex en toen die relatie over ging, werd ze een poosje opgenomen in een GGZ-instelling vanwege een depressie.

Tegenwoordig woont ze op een camping in een toercaravan van 5 meter lang. Maar dat is volgens haar geen doen met haar dochtertje van acht. En dus wil ze terug naar haar stek op het Apeldoornse woonwagenkamp.

Niet eerlijk

Wolters vindt dat op zich prima. ,,We laten niemand op straat staan'', zei ze ter zitting. Maar haar moeder wil niet alleen terug naar de woonwagen, ze wil ook dat haar volwassen dochter haar biezen pakt. En dat vindt dochterlief niet eerlijk.

,,Ik heb een huurovereenkomst voor die woonwagen. En ik betaal ook al jaren de huur. Ook voor de standplaats. Mijn moeder heeft ooit zelf besloten om weg te gaan en ze heeft nooit gemeld dat ze weer terug wilde. Ze kwam meteen met deze rechtszaak'', verweerde zij zich.

Maar volgens Arets zit het anders. ,,Mijn dochter heeft toen ik weg was zichzelf illegaal huurder gemaakt. Dat is niet eerlijk, ik heb daar ook nooit toestemming voor gegeven.''

Ingewikkeld

Ingewikkeld is dat de grond en de woonwagen apart van elkaar worden gehuurd. En moeder had als bewijs voor haar huurovereenkomst voor de grond alleen een foto in een mobiele telefoon bij zich van een contract waarin was gekrast. ,,We kunnen niet checken of dit authentiek is'', zei de advocaat van Wolters daarover.

Ook lastig is het feit dat de dochter jarenlang ingeschreven heeft gestaan bij haar oma in een andere woonwagen. ,,Dat moest van mijn moeder, omdat ze haar uitkering veilig wilde stellen. Ik kreeg een goed betaalde baan en als ik bij haar ingeschreven bleef staan, zou zij daarop worden gekort. Maar ik heb nooit echt bij mijn oma gewoond. Het was alleen op papier zo.''

Quote Er is geen plek voor ons allemaal. Bovendien kunnen wij niet zo goed met elkaar

Geen plek

Arets –die eerder dit jaar werd veroordeeld voor bijstandsfraude- bleef echter bij haar standpunt. Als het aan haar ligt, verlaat haar dochter de woonwagen, zodat zij er in kan wonen met haar 8-jarige. ,,Er is geen plek voor ons allemaal. Bovendien kunnen wij niet zo goed met elkaar.''

Wolters denkt daar anders over. ,,We kunnen daar best met elkaar wonen, dat hebben we eerder ook gedaan. Als wil, is ze welkom. Al zal de rest van het woonwagenkamp er niet zo blij mee zijn, mijn moeder ligt niet zo lekker bij de rest omdat ze in het verleden veel problemen heeft veroorzaakt.''