Moederhart Heidi huilt, zoon Robin (14) verliest ‘thuis’ in Hoenderloo: ‘Alles in één klap weg’

OPEN BRIEFRobin is 1 van de 215 jongeren voor wie een andere plek moet komen, nu jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep gaat sluiten. Gezien de lange wachtlijsten in de jeugdzorg staat koepelorganisatie Pluryn voor een enorme klus. Betrokkenen zijn zeer bezorgd. Want voor jongeren als de 14-jarige Robin betekent een verhuizing véél meer dan slechts een koffer in- en uitpakken. Zijn moeder Heidi van 't Hoff maakt dat op indrukwekkende wijze duidelijk in deze open brief: