Moestuintjes van AH blijken brandhaard op Apeldoorns balkon

VideoMoestuintjes van Albert Heijn als brandhaard op het balkon... Aardbeien oogsten is er dit jaar niet bij voor een bewoonster van de Apeldoornse Calypsostraat, nadat brand ontstond in de droge potjes. Het vuur, dat mogelijk ontstond door werking van de zon in het glas van het balkon, veroorzaakte met name schade aan de gevel.

De brand ontstond tegen kwart over tien op een balkon, toen de bewoonster niet thuis was. De onderbuurman probeerde de brand te blussen met emmers water, maar slaagde daar niet in. De brandweer wel.

Bob en Tygo

,,Gelukkig heeft de onderbuurman, die een sleutel heeft, de katten Bob en Tygo in veiligheid gebracht'', zegt Rianne Jeths, terwijl ze samen met haar moeder naar de woning van haar zus kijkt. ,,Die zijn alles voor mijn zus en toen ze hier kwam wilde direct weten of de katten het goed maken.''

Moestuintjes achter glas die door de zon in brand vliegen, net zoals je met een vergrootglas krantenpapier in vlammen kunt krijgen... Bij afwezigheid van sigarettenpeuken of elektrische apparatuur hebben de betrokkenen hun mening over de oorzaak al snel gevormd. ,,Die bak met moestuintjes was al een tijd niet verzorgd en behoorlijk droog'', zegt Rianne Jeths, zus van de bewoonster die tijdens de brand niet thuis was. ,,Hier is ook al eens een raam door de zon geknapt.''

Karwei

Ook Ron Kuperus gaat er vanuit dat weerkaatsing van de zon de boosdoener is. ,,Ik heb de moestuintjes hier vorig jaar zelf neergezet'', zegt hij, ,,toen ik nog samen met mijn ex was. Bij Karwei had ik er een bakje voor gekocht en pakken potgrond. Alleen de aardbeien stonden er nog in.''