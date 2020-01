Moet Apeldoorn na al die autobranden vrezen voor een hogere verzekeringspremie?

Video + Update Man ernstig gewond bij steekinci­dent in Apeldoorn

11:25 Een man is vanavond in een woning in de 1e Wormenseweg in Apeldoorn ernstig gewond geraakt bij een steekincident. Hij is met een buikwond overgebracht naar het ziekenhuis. De mogelijke dader is per fiets gevlucht. De politie zoekt naar hem in de omgeving.