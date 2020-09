Mogelijk een uitzondering voor Gelderse theaters op coronavoorschrift van maximaal 30 personen

Groot belang

Heerts gaat kijken of hij een uitzondering op de regels gaat maken voor de theaters. De voorzitter van de veiligheidsregio is bevoegd om uitzonderingen maken voor gebouwen die van ‘groot belang’ zijn voor de regio. In deze regio zijn tot nu toe geen gebouwen aangemerkt.

Heerts: ,,Vanavond (29 september) kunnen de theaters in onze regio hun programmering doorzetten. Op dit moment zijn we aan het inventariseren welke gebouwen in onze regio van regionaal belang zijn en mogelijk in aanmerking komen voor een ontheffing op de bepaling dat in een binnenruimte maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. We willen een zorgvuldige afweging maken. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de 22 burgemeesters van VNOG gemeenten.’’