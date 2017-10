Mogelijke boete voor wildstallen van fietsen in Apeldoorn

Het wildstallen van fietsen wordt mogelijk verboden in delen van de Apeldoornse binnenstad. De gemeente Apeldoorn denkt over het invoeren van zo'n maatregel.

In het centrum is een aantal gratis fietsenstallingen. De gemeente wil graag dat zoveel mogelijk binnenstadsbezoekers daar gebruik van maken, of van rekken die op straat staan zoals nabij McDonald's.

Het achterlaten van een fiets op een willekeurige plek - wildstallen - wordt als een probleem gezien. Teveel fietsen op straat zouden hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance) kunnen hinderen. Winkeliers vinden het vervelend dat etalages of soms zelfs de ingang van hun zaken geblokkeerd worden.

De gemeente gaat de komende tijd eerst nog proberen het publiek op een positieve manier te bewegen van de stallingen of rekken gebruik te maken. Het liefst lossen burgemeester en wethouders het probleem met dat soort 'verleiding' op, zegt verkeerswethouder Johan Kruithof (PvdA). ,,De komende maanden gaan we daar energie in steken.''

Boetes

Maar de optie om 'handhavend op te treden' heeft hij met zijn collega Mark Sandmann (D66, wethouder binnenstad) serieus achter de hand. ,,Als het probleem blijft gaan we over op hardere maatregelen.''

Welke sanctie daar precies aan hangt is nog niet helder. Het ligt wel voor de hand dat de eigenaar van een wildgestalde fiets linksom of rechtsom iets moet betalen. Uiterlijk medio komend jaar neemt de gemeente een besluit over een verbod, verwacht Kruithof.

Weinig heil