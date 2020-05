Molenaar Frits is 100 jaar, maar het werk in Wenum-Wiesel overdragen aan een vrijwilliger? Geen denken aan. 'Dat zijn mooiweermolenaars’

Ze zijn al van ver te zien. De versierde wieken van de molen aan de Marleweg in Wenum kondigen de honderdste verjaardag aan van de eigenaar: beroepsmolenaar Frits Vorderman. Het trekt veel bekijks, fietsers stappen af en nemen een foto van de versierde grondzeiler. Wandelaars houden even stil en steken de hand op als ze Frits zien. Hij geniet er zichtbaar van. In het zonnetje achter het raam van het huis waar hij is geboren, getogen en nog altijd woont. Op tafel staan grote boeketten fleurige bloemen en liggen tientallen kaartjes. En er ligt een verse krentenwegge van de cijfers 100. ,,Heerlijk, van Bökkers Mölle uit Olst. Lekkerder brood is er niet.’’