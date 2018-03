Molukse cultuur staat centraal tijdens ontmoetingsdag in Apeldoorns wijkcentrum

Stichting Ontmoeting de Maten (SOM) is de organisator van het culturele-evenement. De Maten in Geuren en Kleuren focust zich dit jaar op het thema 'actief meedoen in de maatschappij'. Mede-organisator Victor Lizama: ,,We willen mensen stimuleren om kennis te maken met andere culturen. Verder is er elk jaar één cultuur die extra in de schijnwerpers staat en dat is morgen de Molukse cultuur.''