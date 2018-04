Molukse motorrijders arriveren in Apeldoorn voor herdenking

Gemeente onderzoekt of begin bouw Klarenbeek­se vergister volgens afspraken verloopt

8:25 Het begin is er van de bouw van een mestvergister in Klarenbeek. ,,Afgelopen vrijdag is de fundering gestort'', laat initiatiefnemer Tonnie Veldhuis weten. De datum van 24 april stond bij Veldhuis, gemeente Apeldoorn en de actiegroep Biogas met rood omcirkeld in de agenda's. Wanneer er niet voor gisteren gestart zou zijn met de bouw, kan gemeente Apeldoorn besluiten om over te gaan tot het intrekken van de vergunning, die al in 2009 werd verleend.