Mondkapjes bij huisartsenpraktijken regio Apeldoorn; griepprik in strakke tijdsschema's

Huisartsen Regio Apeldoorn vragen vanaf nu patiënten dringend, in lijn met het advies van het kabinet, in hun praktijk een mondmasker te dragen. Dat geldt ook voor de Spoedpost van de huisartsen bij het Gelre Ziekenhuis. Tot dusverre was dat in de huisartsenpraktijken niet nodig.

Daarnaast moeten patiënten rekening houden met een strak tijdsschema, als ze vanaf volgende week in aanmerking komen voor een griepprik.

Dit zegt voorzitter Joost Siegelaar van Huisartsen Regio Apeldoorn na aanleiding van de nieuwe coronarichtlijnen van het kabinet. Siegelaar houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. ,,Gelukkig neemt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames hier in Apeldoorn en regio nog niet zo hard toe als in de grote steden, maar ook hier zien we een stijging. Daarover zijn we zeker bezorgd.”

Coronaklachten bij personeel

,,Ook zien we bij praktijken dat personeel, zoals assistentes maar ook huisartsen zelf, klachten hebben en getest moeten worden. Daar gaat in totaal vaak zo’n week overheen en kunnen ze dus in die tijd geen zorg verlenen. Gelukkig kunnen de praktijken de zorg nog aan, maar ook hierover maken we ons zorgen.”

Volgens Siegelaar wordt alles in het werk gesteld om de reguliere zorg in de huisartsenpraktijken zo goed als mogelijk door te laten gaan. Patiënten met aan corona gerelateerde klachten worden in de praktijken gescheiden van de patiënten die voor reguliere zorg komen. Hij benadrukt dat het nog steeds veilig is om naar de huisarts te gaan, en dat bij gezondheidsklachten altijd contact met de praktijk opgenomen kan worden.

Een speciale coronatent bij het Gelre Ziekenhuis, zoals bij de eerste golf, is volgens Siegelaar nog niet aan de orde. ,,We hopen van harte dat dit niet nodig is.’’

Griepprik

Een ander punt van zorg is volgens Siegelaar dat het griepseizoen er weer aankomt. Volgende week beginnen sommige praktijken met het geven van de griepprik. ,,Dat organisatie wordt in verband met corona nu veel strakker geregeld. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, moeten in een bepaald tijdsvak komen en kunnen niet meer bij wijze van spreken de hele dag de prik halen op de dagen dat de inentingen gepland staan.”

,,En ook hier is een mondmasker verplicht en moet er steeds 1,5 meter afstand gehouden worden. Betrokkenen moeten hier dus rekening mee houden, we hopen dat iedereen hier begrip voor heeft. Wie coronaklachten heeft, moet in overleg met de praktijk een vaccinatie op een ander moment halen.”

Onder Huisartsen Regio Apeldoorn vallen huisartsenpraktijken in Apeldoorn, Hoog Soeren, Beekbergen, Eerbeek, Loenen, Klarenbeek, Hoenderloo, Vaassen, Epe, Emst en Oene.