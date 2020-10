‘Mondkapjes verplicht stellen op school is gewoon het duidelijkst’

Bij scholengemeenschap Jacobus Fruytier in Apeldoorn is de mondkapjesplicht donderdag 15 oktober ingegaan. ,,We hebben een verantwoordelijkheid te nemen’’, zegt bestuursvoorzitter Frans van Hartingsveldt. ,,Met een mondkapjesplicht weet iedereen waar hij aan toe is. We willen er alles aan doen om de school open te houden, voor je het weet gaan de scholen dicht als het zo doorgaat met het aantal besmettingen in Nederland. We willen dat echt zien te voorkomen. Daarom hebben we een mondkapjesplicht ingesteld. Alle kleine beetjes helpen.’’