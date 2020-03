Monique’s noodkreet na zelfmoord zoon Justin ging viral: ‘Ik heb de brief niet geschreven om mijn gelijk te halen, maar om Nederland wakker te schudden’

Video Jongste leerlingen van De Kosmos in Apeldoorn kunnen lekker spetteren in de pauze

6 maart Lekker spetteren met water. Een prachtig parkoers om op een fiets of skelter te rijden. Een heus bergje, om vanaf te glijden. Een buitenkeukentje. Voor de leerlingen van De Kosmos aan de Voldersdreef is de pauze nóg leuker geworden. Het enthousiasme over het nieuwe schoolplein is dan ook groot.