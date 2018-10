Monsterfile van 16 km op A1 na ongeluk is opgelost

Scholen en klassen in Twello sluiten vriend­schap­pen in Kinderboe­ken­week

'Kom erbij, kom erbij! Voor hem en haar, voor jou en mij'. Dat zongen ruim 500 kinderen van verschillende scholen woensdagochtend op Brede School De Fliert in Twello. Ze deden dat nadat schrijver en oud-politicus Jan Terlouw verhalen voorlas. De kinderboekenweek is ook in Twello begonnen.