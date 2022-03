Mont Ventoux of Alpe d’Huez beklimmen voor goed doel? Dan kan de FuturumFoundation jou steunen

VIDEO Konings­paar vangt Oekraïense vluchtelin­gen op in Jachtslot Het Oude Loo in Apeldoorn

Oekraïense vluchtelingen mogen hun intrek nemen in jachtslot het Oude Loo, het prive-buitenverblijf van Koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Er is in het kasteel dat normaal niet voor publiek toegankelijk is, plek voor zes tot acht gezinnen.

21 maart