Monumentale boerderij op Nationaal Park De Hoge Veluwe in as gelegd

Monumentaal pand

De historische woning in het natuurpark is een verblijf dat gehuurd kan worden door toeristen. Vermoedelijk zijn de mensen in het huis ook vakantiegangers. Het is een monumentale woning, maar het bouwjaar is niet bekend bij de brandweer. Nog altijd is het natuurpark een droge omgeving, na de droge zomer. Angst bestond dat de vlammen zouden overslaan naar bomen en velden. Dat is niet gebeurd bij het vrijstaande pand.