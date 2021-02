Monumentale bomenlanen bij Paleis Het Loo gaan om: rechter verwerpt bezwaar

Wel of geen rellen in Apeldoorn­se binnenstad? Nuchter­heid en angst vechten om voorrang bij winkeliers

29 januari Winkeliers in het centrum van Apeldoorn reageren wisselend op de dreigende rellen in hun stad en de noodverordening die dit weekend is afgekondigd. De een is ronduit angstig, terwijl de ander denkt dat het wel mee zal vallen. Over één ding zijn ze het roerend eens: demonstreren is prima, maar blijf met je poten van andermans spullen af!