Monumentale boom gered, Milieuzorg staakt verzet in Apeldoorn

De ontwikkeling van het Julianakwartier is al in volle gang, maar voor het laatste hoekje van het terrein - de hoek tussen de Koning Lodewijklaan en de Hoogakkerlaan - is er nog steeds geen bestemmingsplan. Dat werd tot dusver uit de procedure gehouden, omdat een pandeigenaar - Ensing Motors - in zijn mogelijkheden beperkt zei te worden doordat er ‘te dicht’ bij zijn pand gebouwd zal worden.