‘Moraalridder’ Rob F. (44) uit Apeldoorn moet cel in voor misbruik van meisje (13) in schaftkeet

Start is heilig op Turks parcours, maar Apeldoorn­se Shana van der Vlist verspeelt koppositie WK

5 september Balen deed ze niet echt. Ja, van haar slechte start in de tweede manche en van het feit dat ze pas laat de zenuwen uit haar lijf reed. Wat telt is de snelheid en het goede gevoel. Al neemt in de WK-stand de Nieuw-Zeelandse Courtney Duncan de leiding weer in handen.