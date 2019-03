Morgenochtend horrorspits verwacht door OV-staking en politie-actie op snelwegen

66 kilometer per uur

De politiebonden hebben aangekondigd dat hun leden in estafettevorm - per politieregio - met een snelheid van niet meer dan 66 kilometer per uur vanuit onder meer Groningen (A28) en Enschede (A1) rond 7 uur in de ochtend naar het Malieveld in Den Haag vertrekken; daar protesteren zij tussen 12 en 17 uur tegen de verhoging van pensioenleeftijd.