Moslimmaaltijd van Apeldoornse politie valt niet lekker bij PVV

De uitnodiging voor de iftar, een avondmaaltijd tijdens de vastenmaand ramadan, is maandag geplaatst op het Instagram-account van de Apeldoornse jeugdagent. Naast bijval krijgt de politie ook stevige kritiek, want past zo'n actie wel binnen het takenpakket van haar organisatie? De Gelderse PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber maakt gehakt van het initiatief. ,,De politie moet gewoon haar werk doen. Er worden weinig politiezaken opgelost, het is moeilijk om aangifte te doen, laat ze zich daarmee bezighouden. We zijn een seculier land, dus houd hier alsjeblieft mee op."

Culturen kennen

Volgens de Apeldoornse politiechef Henk Lindt wordt al een aantal jaren een iftar gehouden, waarbij onder meer kerken, de joodse gemeenschap en maatschappelijke instellingen uitgenodigd worden. Dat nu ook jongeren via Instagram benaderd zijn, vindt hij geen probleem. ,,We zijn altijd op zoek naar verbinding. Om ook echt een politie voor iedereen te kunnen zijn, is het voor ons cruciaal om goed in verbinding te zijn met alle verschillende groepen in onze samenleving. In dit kader bezoeken we regelmatig kerken, scholen, ondernemers, wijkcentra, sportverenigingen, synagogen en andere maatschappelijke instanties. Ook het vieren van de iftar hoort voor ons in dit rijtje thuis. Het is goed om andere culturen te kennen."