Motor en trekker botsen op kruising Beemte Broekland: twee opzittenden naar ziekenhuis

Dit is waarom de dorpspomp nog altijd populair is: ‘Massa is kassa, dat is echt zo’

Het kleine tankstation in de dorpskern lijkt bezig met een revival. Kijken de pomphouders in de grensstreek met angst en beven naar de lage benzineprijzen in Duitsland, wat meer richting de Veluwe is de kleine zelfstandige pomphouder optimistisch: ,,Je moet scherp zijn en op tijd bewegen als het moet, maar sinds corona loopt het als een dolle”, zegt pomphouder Henrie Hop uit Ermelo.

3 juni