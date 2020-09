Motor rijdt elektrische step doormidden in Apeldoorn, Pools sprekende ‘stepper’ per ambulance afgevoerd

Interview Wat heeft Bach te zoeken in de Tuinen van Paleis Het Loo (en wat maakt ze zo bijzonder)?

11:30 Het had maar een haar gescheeld of Paleis Het Loo en haar baroktuinen hadden niet in Apeldoorn maar in Hoog-Soeren gelegen. Maar omdat in Apeldoorn stromend water binnen handbereik was voor de geplande tuin en fonteinen lieten Koning-stadhouder Willem III en zijn echtgenote koningin Mary II vanaf 1685 Paleis Het Loo in Apeldoorn bouwen. De Tuinen zijn komend weekend het decor voor vier concerten van de Nederlandse Bachvereniging.