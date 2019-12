Motoragent zwaargewond bij ongeluk in Apeldoorn

Grote twijfels bij vertrek­kend burgemees­ter over vuurwerk­ver­bod in Apeldoorn

6:35 Burgemeester Petra van Wingerden heeft grote twijfels of een algeheel vuurwerkverbod in Apeldoorn is te handhaven. Dat zegt ze in een afscheidsinterview met de Stentor. Na tien maanden waarnemend burgemeester te zijn geweest, draagt ze de ambtsketen woensdag over aan Ton Heerts.