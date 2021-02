Motorblok vliegt uit auto na keiharde botsing met boom in Lieren

Muhammet en Wiebe uit Apeldoorn worden maatjes: ‘We gaan wandelen in Berg en Bos’

31 januari Hun eerste afspraak wordt binnenkort via WhatsApp gemaakt: een wandeling in Berg en Bos. Muhammet Topkaya (18) heeft er een goed gevoel bij. Het zou best wel eens kunnen klikken met zijn nieuwe maatje, buddy Wiebe Bakker (39) uit Apeldoorn, met wie hij zojuist via een zoom-verbinding kennismaakte.