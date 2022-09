Motorrijder gewond door aanrijding met auto in Beemte Broekland

Apeldoor­ner (29) met glas in gezicht geslagen op de Korenmarkt, verdachte is spoorloos

ARNHEM - Een 29-jarige man uit Apeldoorn is eind juli mishandeld bij uitgaansgebied de Korenmarkt in Arnhem. In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 juli werd hij met een glas in zijn gezicht geslagen.

1 september