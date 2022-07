Motorrijder gewond na botsing op auto bij Hoog Soeren

UPDATE Gebotste caravan en truck snel verwijderd van A1 bij Twello: file opgelost

De vrachtwagen en een auto met caravan die op de A1 tussen Twello en Voorst zijn op elkaar zijn gebotst, zijn inmiddels verwijderd. De filie die als gevolg daarvan ontstond is opgelost. De andere kant is het nog wel hommeles in verband met opruimwerk in verband met de boerenprotesten.

28 juli