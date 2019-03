Motorrijder knalt op overstekend wild zwijn bij Radio Kootwijk

Jaarlijkse Molukse herdenking met honderden motoren niet meer in Orpheus

17:57 De traditionele RMS-dag, waarbij honderden motorrijders naar Orpheus komen, staat op losse schroeven. De herdenking van het uitroepen van de Republik Maluku Selatan (RMS) in 1950, vindt dit jaar niet meer in theater Orpheus in Apeldoorn plaats.