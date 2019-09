Motorrijder maakt enorme smak tegen verkeersbord A50 richting Apeldoorn

Nazomer in Oost-Nederland begint vanmiddag, zonovergo­ten weekend in aantocht

8:15 Het is vrijdag de dertiende maar liefhebbers van zonnig nazomerweer hebben geluk. Vanmiddag is er in Oost-Nederland voor de zon een hoofdrol weggelegd en belooft Weeronline ons een prachtige zonsondergang vanavond. En of het allemaal niet op kan ook dit weekend is er veel ruimte voor de zon.