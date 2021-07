Motorrijder overleden bij eenzijdig ongeluk tussen Otterlo en Ede

Sara Marita Kramer, schans­spring­ster voor Oostenrijk maar wel met een leeuwen­hart

30 juni De in Apeldoorn geboren en getogen Sara Marita Kramer (19) is in het Oostenrijkse Salzburg verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. De schansspringster die afgelopen seizoen liefst zeven wereldbekerzeges boekte is trots op het gouden beeld van een leeuw dat ze kreeg, want de leeuw is speciaal voor haar.