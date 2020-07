Motorrijdster botst achterop auto in Apeldoorn en komt hard ten val

Het ongeval gebeurde rond 13.00 uur ter hoogte van de Goudstraat. De hulpdiensten werden direct ingeschakeld. Eenmaal gearriveerd, ontfermde de politie ontfermde zich over het slachtoffer. Even later werd die taak overgenomen door het ambulancepersoneel.



Rustend in een tuinstoel kon de vrouw van de eerste schrik bekomen. Daarna werd ze per per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het letsel is onbekend.