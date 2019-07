Mountainbiker onwel in Hoenderloo: per ambulance naar ziekenhuis

VIDEO In Apeldoorn zit de container propvol jeukrupsen en niemand wil ze hebben

11:11 Het ruimen van dode eikenprocessierupsen verkeert in een impasse. Groenbedrijven moeten ze op last van een landelijk protocol aanbieden bij vuilverbranders, maar die willen de zakken met rupsen niet aannemen. De betrokken partijen spreken vandaag op het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over mogelijke oplossingen.