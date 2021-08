Mountainbikester Anne Terpstra uit Apeldoorn laadt zich na Spelen op voor EK

De 30- jarige Terpstra werd vijfde op de olympische mountainbikerace in Izu. Ze reed haar beste race van dit jaar, precies zoals ze wilde. Ze had in Japan nauwelijks tijd om van die race te genieten, want enkele uren later moest er een vliegtuig gehaald worden.

„In Japan vond ik het prima dat we in een eigen wereldje zaten”, zegt Terpstra. ,,Zo kon ik me goed focussen. In Rio ben ik nog wel op stap geweest, maar je bent qua corona super voorzichtig en we zijn die corona ook al even gewend.”

Koffie

Terug naar Europa had ze een tussenstop van zeven uur op Schiphol. ,,Toen heb ik met mijn ouders een bak koffie kunnen drinken. Daarna vloog ik door naar mijn thuis in Zuid-Duitsland. Ik heb toen echt goed rust gepakt, maar mijn vriend en ik zijn ook allemaal leuke dingen gaan doen. Mijn ouders zijn naar Duitsland gekomen, een dagje naar een pipe parc.”

Quote Ik heb er alle vertrouwen in dat ik de focus vanzelf krijg zodra ik op het parcours ben. Mijn conditie is goed dus ik maak me op zich geen zorgen Anne Terpstra, Mountainbikster

Dinsdag had ze voor het eerst een dag niets. ,,Dat was wel erg lekker. Trainen heb ik amper gedaan. Afgelopen zondag een leuk wedstrijdje, net over de grens in Tsjechië. Dat was leuk maar ik zat er nog niet echt in. Het grote doel van dit seizoen was toch in een keer voorbij.”

Focus

Zondag moet ze er staan, zegt ze. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat ik de focus vanzelf krijg zodra ik op het parcours ben. Mijn conditie is goed dus ik maak me op zich geen zorgen.” Waar de oud- Apeldoornse wel wat onzeker van wordt is van dat parcours. „Ik heb er nooit gereden, maar we dachten redelijk te weten hoe het er uit zou zien.”

Ze zagen echter hele andere beelden van de renners die er al zijn. ,,Het is een parcours rondom een oud stadscentrum. Veel steen, en zelfs afdalingen over trappen. Daar word ik wel wat onrustig van maar anderzijds, we krijgen allemaal hetzelfde parcours voor onze kiezen. Ik ga het vanzelf zien en de boel goed verkennen.”

Maximaal presteren

Terpstra is nog geenszins klaar met 2021. „Na het EK volgt eind augustus het WK in Italië en daarna nog drie wereldbekers. Daarin wil ik maximaal presteren. Ik ben erg benieuwd wie er aan de start zal staan. Ik sprak Anne Tauber van de week en die had zo’n zelfde gevoel als ik, dat de focus er nog niet was. Wie weet, zeggen er nog meiden af. Bij mij geldt dat direct na het startschot de focus volledig terug zal zijn.”