Mountainbikester geschept door auto bij oversteken Otterloseweg bij Apeldoorn

MTB Voor Anne Terpstra is Andorra vruchtbare grond, de MTB-rijd­ster uit Apeldoorn boekt er wederom een wereldbe­ker­ze­ge

Mountainbikester Anne Terpstra (31) heeft voor de tweede keer een wereldbekerwedstrijd gewonnen. Net als drie jaar geleden was het raak in Vallnord Pal Arinsal, op hoogte in Andorra. De Apeldoornse was bijna een minuut sneller dan de Oostenrijkse Mona Mitterwallner.

17 juli