Mourad (27) verkocht mondkapjes en spelcomputers vanuit Apeldoorn, maar leverde nooit: celstraf

De 27-jarige Mourad L. heeft erkend dat hij in Apeldoorn aan die sites sleutelde. De opbrengt van de malafide verkopen werden vrijwel direct in bitcoins omgezet. Hij had ook toegang tot de digitale portemonnee met die bitcoins, bleek onder meer uit vele bestellingen bij Thuisbezorgd die hij op een adres in Apeldoorn liet bezorgen. Was L. dan het brein achter deze en vermoedelijk veel meer malafide sites? ,,Ik ben niet als enige verantwoordelijk, maar over de anderen wil ik niets zeggen’’, zei hij op de zitting twee weken terug tegen de rechters in Zutphen.