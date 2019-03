Mudanthe berust in vertrek uit Finse school

WK PARACYCLING APELDOORN Zilver met een ‘gouden randje’ voor baanwiel­ren­ster Alyda Norbruis uit Deventer

16:16 Iedereen juichte en klapte voor haar, alleen Alyda Norbruis (29) zelf kon nog niet direct een glimlach op haar gezicht toveren. Zilver op het WK was niet waar ze voor naar Apeldoorn was gekomen, maar ,,Over een paar dagen zal ik in de gaten hebben hoe bijzonder deze prestatie was”, reageerde de in Deventer wonende baanwielrenster. Het was zilver, maar met een gouden randje.