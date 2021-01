Muhammet en Wiebe uit Apeldoorn worden maatjes: ’We gaan wandelen in Berg en Bos’

Jan Terlouw stopt met schrijven van kinderboe­ken

28 januari Jan Terlouw stopt met het schrijven van kinderboeken. Dat vertelt hij in de literaire podcast De Grote Vriendelijke Podcast. De 89-jarige auteur en oud-politicus uit Twello praat in de podcast over de vijftigste verjaardag van zijn beroemde boek Koning van Katoren, dat in 1971 verscheen.