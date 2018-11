Mulder wil graag sjaal teruggeven aan ‘liefdevolle hupverleenster’

video Nieuwe opzet intocht bevalt Apeldoorn prima

17 november De aankomst van Sinterklaas op het Stationsplein is goed gevallen. Er kwamen een paar duizend mensen naar het plein om de goedheiligman welkom te heten. Het was voor het eerst in 35 jaar dat de Sint per stoomtrein en niet met de boot naar Apeldoorn kwam.