Muzikanten komen samen in John Lennon Bus in Apeldoorn

,,We zijn ontzettend blij dat ze zijn gekomen'', vertelt Milan Roerdink van Gigant. De John Lennon Bus is dan wel non-profit, maar voor niets gaat de zon op. ,,Dit was mogelijk omdat Popsport prijzen heeft gepakt, waaronder de Pinkpop Jan Smeets Award.'' Sobel: ,,Apeldoorn was niet alleen de laatste stad van de zomertour, maar ook onze favoriete. Normaliter staan we bij scholen, conferenties en festivals, nu was het prettig werken omdat Gigant het eigen talent herkent.'' De kwaliteitsimpuls is fijn, hoewel geen vereiste. ,,We hebben alleen enthousiasme nodig om te slagen. Dat zie je aan Sten en Thijs, die donderdag uit eigen beweging terugkwamen en nu andere instrumenten verkennen.''