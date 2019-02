MyCom Apeldoorn nog paar dagen open

Toch gelukt: kantoorko­los in Apeldoorn op weg naar tweede leven

10:00 Een voormalig Belastingdienst-complex aan de John F. Kennedylaan in Apeldoorn heeft een nieuwe eigenaar. Dat is bijzonder, want vier eerdere verkooppogingen liepen op het allerlaatste moment stuk. Een vastgoedbedrijf neemt nu de gok dat er iets moois van het complex te maken is.